Engelliler tatbikatta heyecanlı anlar yaşadı - Son Dakika

Çalan siren sesiyle yaşanan koşuşturmada görme engelliler, "Acil çıkış bu tarafta" sesiyle yönlendirildiği acil çıkışa ulaşarak tatbikatı başarıyla tamamladı.

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikat öncesinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından engelli bireylere yangın tüpünün nasıl kullanılacağı ve olası bir yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı hususunda bilgiler verildi.

Sunumun ardından ise bütün kursiyerler, eğitim gördüğü sınıfa giderek derslerine kaldıkları yerden devam ettiler. Kısa bir süre sonra ise çalan siren sesiyle birlikte bütün engel gruplarından kursiyerler, öğrendiklerini uygulayarak temsili yangından kurtulmaya çalıştı. Heyecanın yaşandığı anlarda en çok zorlanan görme engellilerden kimi kabartma yazılarla kimi de "Acil çıkış bu tarafta" sesine uyarak acil çıkışa ulaştı.

Başarıyla tamamlandı

Personelin de katıldığı ve engellilerin de öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğu tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.