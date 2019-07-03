Son Dakika Haberleri: Engelliler toprağı işleyerek kazanacak
Son Dakika Güncel Haber

Engelliler toprağı işleyerek kazanacak

56 dakika önce

Muğla'da zihinsel engelliler, diktikleri fidelerden elde edecekleri domates, biber, salatalık gibi ürünleri üretici pazarında satacak.

Engelliler toprağı işleyerek kazanacak, System.String[]
Muğla'da zihinsel engelliler, diktikleri fidelerden elde edecekleri domates, biber, salatalık gibi ürünleri üretici pazarında satacak.
Menteşe Belediyesi ve Muğla Zihinsel Engelliler Derneğince başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle engelliler üreterek kazanacak. Belediye tarafından dernek binası yanında bulunan bahçe, ekim yapılabilmesi için düzenlendi. Hazırlanan bahçeye engelli gençler ve aileleri domates, biber, salatalık fideleri ile çiçek dikti. Hasat edilen ürünler, üretici pazarında satılarak gelir elde edilecek.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, engelliler ve ailelerinin zaman geçirebilecekleri, gelir elde edebilecekleri bir alan oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Bahçeyi sürüp fidanları hazırladıklarını belirten Gümüş, "Bundan sonra çocuklarımız bu çiçeklere, fidanlara bakacaklar. Domates, biber, salatalık, patates, kavun, karpuz yetiştirecekler. Üretici pazarında ücretsiz yer gösterip, satış yapmalarını ve para kazanmalarını sağlayacağız." dedi.
Dernek Başkanı Menderes Çetinözlü, zihinsel engelli bireylerin üretimin içinde olmasının çok önemli olduğunu aktararak farkındalık yaratan proje nedeniyle emek verenlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:58 Kaynak: AA
Menteşe, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balık derisi hastası Kayra'nın yardım çığlığı: Para değil krem istiyorum Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı Belediyeden şaşkına çeviren ceza yöntemi: Çöpler sahiplerine iade edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:54:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelliler toprağı işleyerek kazanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]