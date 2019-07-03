Son Dakika Haberleri: Engelliler toprağı işleyerek kazanacak
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Engelliler toprağı işleyerek kazanacak

1 saat önce

Muğla'da zihinsel engelliler, diktikleri fidelerden elde edecekleri domates, biber, salatalık gibi ürünleri üretici pazarında satacak.

Muğla'da zihinsel engelliler, diktikleri fidelerden elde edecekleri domates, biber, salatalık gibi ürünleri üretici pazarında satacak.
Menteşe Belediyesi ve Muğla Zihinsel Engelliler Derneğince başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle engelliler üreterek kazanacak. Belediye tarafından dernek binası yanında bulunan bahçe, ekim yapılabilmesi için düzenlendi. Hazırlanan bahçeye engelli gençler ve aileleri domates, biber, salatalık fideleri ile çiçek dikti. Hasat edilen ürünler, üretici pazarında satılarak gelir elde edilecek.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, engelliler ve ailelerinin zaman geçirebilecekleri, gelir elde edebilecekleri bir alan oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Bahçeyi sürüp fidanları hazırladıklarını belirten Gümüş, "Bundan sonra çocuklarımız bu çiçeklere, fidanlara bakacaklar. Domates, biber, salatalık, patates, kavun, karpuz yetiştirecekler. Üretici pazarında ücretsiz yer gösterip, satış yapmalarını ve para kazanmalarını sağlayacağız." dedi.
Dernek Başkanı Menderes Çetinözlü, zihinsel engelli bireylerin üretimin içinde olmasının çok önemli olduğunu aktararak farkındalık yaratan proje nedeniyle emek verenlere teşekkür etti.
Engelliler toprağı işleyerek kazanacak
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:40 Kaynak: AA
Menteşe, Muğla, Güncel
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