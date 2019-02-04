Engelliler Türkiye'nin en iyi radyocularını seçiyor

İnternet üzerinden herkese açık olacak yarışmada gerçekleşecek oylamada engellilerin seçtiği isimlere "En iyi radyo", "En iyi radyocu" ve "En iyi radyo programı" başta olmak üzere 25 kategoride ödüller verilecek. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda yapılan yarışmanın tanıtım toplantısına katılan ünlü radyocular "İyi olan kazansın" diyerek birbirlerine başarılar diledi.

Radyoculuk sektöründe hizmet veren başarılı radyoları, radyo programlarını ve programcılarını ödüllendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından "Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" yarışması düzenleniyor. İçeriğiyle farkındalık oluşturan proje, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda basına tanıtıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın ev sahipliği yaptığı kahvaltılı programa Türkiye'nin önde gelen radyocuları büyük ilgi gösterdi.

"Bu projeyle engelli kardeşlerimizin ne kadar duyarlı olduğunu göreceğiz"

Konuşmasında radyoculuğun önemine vurgu yapan Başkan Çağırıcı, "Nerede olursa olsun radyoculuk ölmeyen, kalitesini kaybetmeyen mesleklerden biri. Radyoculuğu her kesime çok rahat ulaşılabilir ve diyalog kurulabilir bir meslek olarak görüyor ve çok önemsiyorum. Mimiklerle, jestlerle ve hareketlerle yakalanabilecek bir sevgiyi siz görünmeden ve görmeden yakalayabilme kabiliyetindesiniz. Yani o açıdan çok başarılısınız. Bu projeyle engelli kardeşlerimizin ne kadar bilinçli olduğunu ne kadar duyarlı ve işe hakim olduğunu göreceğiz" dedi.

"Ödüller 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde verilecek"

Tek tek söz alan radyo temsilcileri, projeye emeği geçenlere teşekkür ederken "İyi olan kazansın" diyerek arkadaşlarına başarılar diledi. Bugün itibariyle start verilen yarışma 04-08 Şubat tarihleri arasında yapılacak ve isteyenler 'engelsizmikrofon.org' internet sitesi üzerinden oy kullanabilecek. Oylamadan çıkan isimler engellilerden oluşan jürinin kararıyla "En iyi radyo", "En iyi radyocu" ve "En iyi radyo programı" başta olmak üzere 25 kategoride başarılı olan isimlere ödülleri 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde verilecek.

Tanıtım programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi birçok platformda temsil eden Bağcılar Belediyesi engelli milli sporcuları da katıldı.