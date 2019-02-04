Son Dakika Haberleri: Engelliler Türkiye'nin Radyocularını Seçiyor

Engelliler Türkiye'nin Radyocularını Seçiyor

1 saat önce

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" yarışmasında engelli bireyler Türkiye'nin en iyi radyo ve radyocularını oylarıyla belirleyecek.

Engelliler Türkiye'nin Radyocularını Seçiyor, System.String[]
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" yarışmasında engelli bireyler Türkiye'nin en iyi radyo ve radyocularını oylarıyla belirleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en iyi radyo ve radyocularının engellilerin oylarıyla belirleneceği yarışmanın tanıtım toplantısı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve radyo temsilcilerinin katılımıyla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Çağırıcı, radyoculuğun öneminin altını çizerek, kalitesini kaybetmeyen mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Çağırıcı, radyoculuğu her kesime rahatça ulaşabilecek ve diyalog kurabilecek bir meslek olarak gördüğünü ve çok önemsediğini aktararak, "Mimiklerle jestlerle ve hareketlerle yakalanabilecek bir sevgiyi siz görünmeden ve görmeden yakalayabilme kabiliyetindesiniz. Bu projeyle engelli kardeşlerimizin ne kadar bilinçli, duyarlı ve işe hakim olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan radyo temsilcileri ise projede emeği geçen kişilere teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Bağcılar Belediyesi'nin engelli milli sporcuları da katıldı.

Bugün itibarıyla başlayan ve 08 Şubat'a kadar devam edecek yarışma, "engelsizmikrofon.org" sitesi üzerinden oylanabilecek.

Oylamadan çıkan kişilere ise engellilerden oluşan jürinin kararıyla "En iyi radyo", "En iyi radyocu" ve "En iyi radyo programı" gibi 25 kategorideki ödülleri, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde takdim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:02 Kaynak: AA

Bağcılar, Türkiye, Güncel
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