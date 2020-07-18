Engelliler ücretsiz seyahat haklarını geri istiyor - Son Dakika

Altı Nokta Körler Derneği Sosyal İşler Komisyon Başkanı Çağlar Karsantı, TCDD tarafından askıya alınan ücretsiz seyahat haklarını geri istediklerini söyledi.

Tran Garı önünde basın açıklaması düzenleyen Altı Nokta Körler Derneği Sosyal İşler Komisyon Başkanı Çağlar Karsantı, alınan karara tepki gösterdi. Karsantı, "Pandemi gerekçesi ile ülkemizde engelli bireylerin kısıtlanan ücretsiz seyir haklarının normalleşme süreci ile birlikte geri gelmemesidir. Bizler bugün Uluslararası Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinin 18. Maddesi ve 4736 sayılı kanunla önceye alınmış olan yüzde 40 ve üzeri engellilerin tek kişi, ağır engelli olunması halinde ise bir refakatçısı ile ücretsiz seyahat hakkı TCDD tarafından kısıtlanmıştır. Bunun yanı sıra TCDD ücret ödenmesi halinde bile engelli vatandaşlarına bilet satışı yapmamaktadır. Gerekçesi ise tamamen insan onurunu zedeleyici bir sebepten kaynaklıdır. Engelli bireylerin trenlere iniş ve binişlerde fiziksel temasla yardım almaları gerektiği düşüncesi ile engelli bireylere maalesef bilet satışı yapılmamakta" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ