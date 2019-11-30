Son Dakika Haberleri: Engelliler ünlü balmumu heykel müzesini ziyaret etti
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Engelliler ünlü balmumu heykel müzesini ziyaret etti

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, geçmişten günümüze yaşadığı döneme adını yazdırmış ünlü kişilerin balmumu heykellerinin sergilendiği Madame Tussauds Müzesi'ni ziyaret etti.

Engelliler ünlü balmumu heykel müzesini ziyaret etti, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, geçmişten günümüze yaşadığı döneme adını yazdırmış ünlü kişilerin balmumu heykellerinin sergilendiği Madame Tussauds Müzesi'ni ziyaret etti.

Engellilerin sosyal yaşantısını desteklemek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören farklı engel grubundan 15 genç, ünlü balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds'nun İstanbul'daki merkezine götürüldü.

Müzeyi gezen engelli ziyaretçiler, tarih, kültür-sanat, bilim, müzik, spor, sinema ve eğlence dünyasından isimlerin balmumu figürlerini tek tek inceledi. Ziyaretçiler, Londra'da birebir ölçü ve görünümde hazırlanan Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mustafa Kemal Atatürk, Albert Einstein, Barış Manço, Mona Lisa, Madonna, Hidayet Türkoğlu, Brad Bitt, Messi ve Muhammed Ali gibi birçok ünlü ismin balmumu figürlerini çok beğendiklerini söyledi.Ziyaretçiler, sevdiği isimlerin balmumu heykelleriyle fotoğraf çektirdi.

"KÜLTÜR GEZİLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Madame Tussauds Müzesi, gençlerimiz için çok önemli bir yer. Engellilerimiz de görsel zenginlik sunan bu müzede hem hoşça vakit geçirdiler hem de sosyalleşme adına güzel bir etkinliğe katılmış oldular. Bu tip kültür gezilerimiz devam edecek. Onların mutluluğu için çalışıyoruz." dedi.


Bağcılar Belediyesi, Madame Tussauds, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:21 Kaynak: DHA
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