ENGELLİLER, ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Halk Eğitim Merkezi'nin Engelsiz Atölyesi'nde engellilerin ürettiği el işi ürünler, sergilenmeye başlandı. Serginin açılışına İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Durur, Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen ve atölyede eğitim alan engelli çocuklar ile ailelerinin katıldı.

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