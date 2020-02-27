Engelliler vakfına dükkan bağışı - Son Dakika
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Engelliler vakfına dükkan bağışı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konuşma engelli bir kişi, babasının kendisine vermeyi düşündüğü dükkanı engelliler vakfına bağışladı.

Engelliler vakfına dükkan bağışı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konuşma engelli bir kişi, babasının kendisine vermeyi düşündüğü dükkanı engelliler vakfına bağışladı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın yaklaşık 24 yıldır gönüllüsü olan konuşma engelli Bilgin Özşeker (57) babasının tapusunu üzerine vermeyi düşündüğü yaklaşık 300 bin lira değerindeki 60 metrekarelik dükkanı vakfa bağışlama kararı aldı.

Düşüncesini babası ve ailesiyle paylaşan ve onların da rızasını alan Özşeker, Turgutreis Mahallesi'ndeki dükkanın tapusunu tapu müdürlüğünde düzenlenen törenle vakfa hibe etti.

Daha sonra Özşeker'in babası Rıza Özşeker, imzaladığı tapuyu vakıf başkanı İbrahim Akkaya'ya teslim etti.

Akkaya, tapu devir tesliminden sonra baba ve oğluna teşekkür plaketi verdi.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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