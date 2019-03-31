Engelliler ve Hastalar, Seyyar Sandıkta Oy Kullandı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hastalığı ve engeli nedeniyle sandığa gidemeyen 17 seçmen, seyyar sandık uygulamasından yararlandı.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde, hastalığı ve engeli nedeniyle sandığa gidemeyen 17 seçmen, seyyar sandık uygulamasından yararlandı.
Siverek'te, saat 07.00 itibarıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy verme işlemine başlandı. Engeli veya hastalığı nedeniyle sandığa gidemeyen 17 seçmen, evlerine gönderilen seyyar sandık uygulaması kapsamında oy kullandı. Evinde oy kullanan engelli Ali Yediveren, "Daha önce zorluklar içinde giderek, oyumu kullanıyorduk. Şimdi evime gelen sandıkta vatandaşlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:50 Kaynak: DHA
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