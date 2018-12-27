Engelliler ve İslam Konulu Konferans
1 saat önce
Düzce İl Müftülüğü konferans salonunda, engelli öğrenci ve ailelerine yönelik konferans düzenlendi.
Düzce
İl Müftülüğü konferans salonunda, engelli öğrenci ve ailelerine yönelik konferans düzenlendi.
Düzce İl Müftülüğü konferans salonunda, Düzce İl Müftü Yardımcısı Derya Topalcık önderliğinde, Azmimilli Yeni Mahalle Kuran
Kursu hocası Meleknur Topal ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu program icra edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Müftü Hüseyin Can
'ın konuşmasıyla program başladı. Sinevizyon gösterisiyle devam eden programda Müftü Yardımcısı Derya Topalcık, engelliler ve İslam konulu bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra, işitme engelli öğrencilerin işaret dilliyle sure okuması ve ilahi çevirileri gerçekleştirildi. İşitme engelli öğrencilerin velileri, Kur'an Kursu öğretici ve öğrencilerinin katılımıyla duygu yüklü bir program gerçekleşti. Program, Düzce İl Müftü yardımcısı Derya Topalcık'ın hediye takdimiyle sona erdi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:14 Kaynak: İHA
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