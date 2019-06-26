Son Dakika Haberleri: Engelliler ve Kadın hakları komisyonu Sarıgöl'de toplandı
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Engelliler ve Kadın hakları komisyonu Sarıgöl'de toplandı

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, aylık olağan toplantısını Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirdi.

Engelliler ve Kadın hakları komisyonu Sarıgöl'de toplandı, System.String[]

Engelli vatandaşların ve kadınların sorunlarının tespiti ve bu sorunların Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren taraflarının Büyükşehir Belediye Meclisi'ne intikali noktasında çalışmalar yürüten Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, toplantılarına Sarıgöl ilçesiyle devam etti. Komisyon Başkanı Aysun Yıldırım başta olmak üzere komisyon üyeleri Nurullah Akgün, Ahmet Esen, Şerafettin Yüncüoğlu, Fatma Aslan, Mustafa Ali Kındıroğlu ve Fehmi Gülen, ilçedeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Komisyon üyelerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürvekili Akif Kılıçaslan da eşlik etti. Sivil toplum kuruluşlarıyla toplantının da gerçekleştirildiği Sarıgöl ziyaretinde, sorunların rapor haline getirileceği belirtilirken, vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamları iletildi.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:58 Kaynak: Bültenler
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