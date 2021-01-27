Engelliler ve onları hayata bağlayan "kahramanları" aynı klipte bir araya geldi - Son Dakika

Engelliler ve onları hayata bağlayan "kahramanları" aynı klipte bir araya geldi

27.01.2021 12:23
Engelliler ve onları hayata bağlayan

Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engellilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanmaması için fedakarca görev yapan çalışanların moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla türkü eşliğinde hazırlanan klipte, merkezde yaşanan bir...

Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engellilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanmaması için fedakarca görev yapan çalışanların moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla türkü eşliğinde hazırlanan klipte, merkezde yaşanan bir günün hikayesine yer verildi.

Uzun süreli sabit vardiyalarla günün 24 saatini engellilerle geçiren, kendi odalarına koydukları yataklarda uyuyan, müdüründen bakım görevlilerine tüm çalışanlar, gözleri gibi baktıkları 18 yaş üzerindeki engellileri hastalıktan korumak için azami gayret gösteriyor.

Engellilerin kahramanlarının moral ve motivasyonunun artırılması ve çalışmalarının anlatılması için klip hazırlığı yapıldı.

Öğretmen İbrahim Gafa'nın cep telefonuyla yaptığı çekimlere öğretmen Nehir Karakaya ile bakım personelleri Yurda Güneş, Ömer Özdemir ve Seren Duran'ın seslendirdiği Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsü eklendi.

Çalışanların, engellilerin saçlarını taramasından ayakkabılarını giydirmesine kadar farklı faaliyetlerinin yer aldığı çekimleri içeren ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan klip, engellilere duyarlı vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Gülbahar Düğer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumdaki 90 personelin yaşları 18'in üzerindeki 102 engellinin Kovid-19 hastalığına yakalanmaması için fedakarca görev yaptığını söyledi.

Geçen yıl nisan ayından itibaren kurumda sabit vardiya sistemine geçildiğini belirten Düğer, şöyle konuştu:

"Sabit vardiya 2020 yılının nisan ayında başladı. Önce 7 gün, daha sonra 14 gün, son bir kaç aydır da 10 gün olarak devam ediyoruz. Müdüründen öğretmenine, berberinden sosyal hizmet uzmanı ve bakım personeline kadar çalışanlar 10'ar gün sabit vardiyada görev alıyoruz. Personelimizden engelli çocuğu, bir yaşında bebekleri olanlar da vardiya sistemine dahil oldu. Bu süreçte hiç bir zaman kurumdan dışarı çıkılmıyor, ziyaretçi kabul etmiyoruz."

Bu kurumda çalışanların, engellilerin birer kahramanı olduğunu vurgulayan Düğer, "Engellilerimizi hastalıktan koruyabilmek için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu zorlu süreçte kurumda çalışan arkadaşlarla engellilerimize hiç bir zarar gelmemesi için fedakarca çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğretmen Nehir Karakaya da sabit vardiyada günlerce kurumda kaldıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Kovid-19 döneminde 14 ve 10'ar günlük vardiyalarda görev yaptım. Sabit olarak kalıp engellilerimize burada hizmet veriyoruz. Vardiya için geldiğimizde ailelerimizden ayrı kalıyoruz. Bu süreçte annemizi, babamızı, kardeşlerimizi çok özlüyoruz. Burada canla başla ciddi bir şekilde sürdürülen bir mücadele var. Engellilere bir zarar gelmesin diye çabalıyoruz. Hepimizin tek amacı bu."

Öğretmen İbrahim Gafa da kurumdaki görevlilerin fedakarca yaptıkları çalışmaların görünür olması ve onlara moral vermesi için böyle bir çalışma yapıldığını, engellilerle geçirilen bir günün klipte anlatıldığını dile getirdi.

Rehabilitasyon, Ömer Özdemir, Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelliler ve onları hayata bağlayan 'kahramanları' aynı klipte bir araya geldi - Son Dakika


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