Engelliler ve psikolojik tedavi gören hastalar için şarkı yarışması düzenlendi

Siirt'te devlet korumasındaki zihinsel engelliler ve psikolojik tedavi gören hastalar, ses yarışmasında yeteneklerini sergiledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından kurumun konferans salonunda, kurum bakımındaki bireylerin sosyalleşmesinin sağlanmasına yönelik ses yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan 12 kişi, en sevdiği şarkıları seslendirdi.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu Aslan Çevik birinci, Murat Hangün ikinci, Abdullah Oğuz da üçüncü oldu.

Merkezin müdürü Ömer Faruk Ergün, dereceye girenleri tebrik etti, çeşitli ödüller verdi.

Etkinlik sonunda kurum bakımındaki 4 kişiye doğum günü kutlaması yapıldı, pasta kesildi.

Ergün, yaptığı açıklamada, ruhsal rahatsızlığı bulunanlar ile zihinsel engellilerin devlet korumasında yatılı olarak hizmet aldığı merkezde, her hafta çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Engellilerin, öz güvenlerinin geliştirilmesi için gerçekleştirilen yarışmada aynı zamanda eğlenceli saatler de geçirdiğine işaret eden Ergün, "Toplumun bir parçası olan engelli kardeşlerimizle bu hayatı birlikte yaşıyor, engellilere devletin sıcak yüzünü hissettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Merkezin toplumda desteğe ihtiyaç duyan engellilere sıcak bir yuva olduğunu vurgulayan Ergün, yarışmada sahneye çıkan engellilerin sevdikleri şarkıları seslendirerek yeteneklerini ispatladığını aktardı.

Ergün, bu tür etkinliklerin süreceğini kaydetti.