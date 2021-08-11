Engelliler ve Yardımlaşma Derneği'nden Sakarya Barosu Başkanı Yıldız'a ziyaret - Son Dakika

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik ve yönetim kurulu üyeleri, Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Sakarya Barosu'nda gerçekleşen ziyarette Dik, Yıldız'a yeni görevinde başarı diledi.

Yıldız da yönetim kurulundaki her bir üyenin insan hakları odaklı politikadan yana olduğunu belirterek, Sakarya için el ele uyum içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Baronun, engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması için sorumluluk aldığını aktaran Yıldız, özel bireylerin tüm hukuki konularda yanlarında olacaklarını bildirdi.