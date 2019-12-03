Son Dakika Haberleri: Engelliler yararına bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu
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Engelliler yararına bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu

6 saat önce

Samsun'da iki kişiye "tehdit" suçundan hakkında soruşturma başlatılan kişi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılaması şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Engelliler yararına bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu, System.String[]

Samsun'da iki kişiye "tehdit" suçundan hakkında soruşturma başlatılan kişi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılaması şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

S.T. hakkında, F.K. ve M.K'yi tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine S.Y. hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve basit tehdit" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasının Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilmesinin ardından uzlaştırmacı Mehmet Semercioğlu tarafından bir araya getirilen taraflar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan engelli çocukların bulunduğu evde kullanım için çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge alınması koşuluyla uzlaştı.


Uzlaşma kapsamında alınan çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine teslim edildi.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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