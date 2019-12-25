Engelliler yeni yıl öncesi gönüllerince eğlendiler - Son Dakika
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Engelliler yeni yıl öncesi gönüllerince eğlendiler

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi üyeleri yılbaşı öncesi düzenlenen yeni yılı karşılama etkinliğinde müzik eşliğinde halaylarla hem güldüler, hem eğlendiler.

Engelliler yeni yıl öncesi gönüllerince eğlendiler, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi üyeleri yılbaşı öncesi düzenlenen yeni yılı karşılama etkinliğinde müzik eşliğinde halaylarla hem güldüler, hem eğlendiler.


Beşiktaş Belediyesi tarafından Engelli Koordinasyon Merkezi'ndeki öğrencilere yönelik olarak yılbaşı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrencilere ve velilerine yeni yıl öncesi moral aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Yeni yıl şapkalarının takıldığı, süslemelerin yapıldığı, balonlar dağıtıldığı etkinlikte engelli öğrenciler, dans edip, gönüllerince eğlendiler. Başkan Akpolat, engelli öğrenciler ve aileleriyle selamlaşarak yeni yıllarını kutladı. Ardından engelli öğrencilerle beraber halay çekti. Yeni yıl hediyesi olarak engelli öğrencilere Başkan Rıza Akpolat atkı ve bere hediye etti. Daha sonra engelli öğrencilerle Başkan Akpolat pasta kesti. Özel öğrencilere daha sonra da sucuklu ekmek dağıtıldı.


"Engellilerimizle beraberiz, yeni yılımızı kutluyoruz"


Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "2019 yılının son günleri, artık geride bırakıyoruz. 2020 yılı tüm ülkemiz ve milletimiz için başarılı, mutlu ve sağlıklı geçmesini diliyorum. Burası bizim Engelli Yaşam Merkezi'miz. Türkiye'de engele uğramadan hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan engellilerimiz kendi başına dolaşabildikleri tek yer Dilek Sabancı Parkıdır. Sabancı ailesiyle, Beşiktaş Belediyesi'nin ortaklaşa yapmış olduğu bir parktayız. Bu mekana sahip olmaktan çok mutluyuz. Engellilerimizle beraberiz, yeni yılımızı kutluyoruz. Onlarla beraber halaylar çektik, oyunlar oynadık. Şimdi de pastamızı keseceğiz. Hediyelerini de dağıttık. 2020 onlar içinde çok mutlu olacakları bir yıl içinde geçer. Beşiktaş'taki bütün engellerini ortadan kaldırmak için mücadele edip çalışacağız" şeklinde konuştu.


"Müzik eşliğinde çok eğlendik"


Çok eğlendiğini anlatan engelli Zelal İnal, "Böyle güzel bir organizasyon sağladıkları için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla beraber oyunlar oynadık. Müzik eşliğinde çok eğlendik. Başkanımızla halay çektik. Çok güzel geçti" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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