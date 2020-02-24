Engelliler, zabıta ekipleriyle birlikte kaldırım işgâli denetimi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelliler, zabıta ekipleriyle birlikte kaldırım işgâli denetimi yaptı - Son Dakika

Engelliler, zabıta ekipleriyle birlikte kaldırım işgâli denetimi yaptı

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi Bisikletli Zabıta Ekibi, ilçe sokak ve caddelerinde engellilerle beraber denetim yaptı.

Engelliler, zabıta ekipleriyle birlikte kaldırım işgâli denetimi yaptı, System.String[]

Nilüfer Belediyesi Bisikletli Zabıta Ekibi, ilçe sokak ve caddelerinde engellilerle beraber denetim yaptı. Zabıta memurları ve engelliler, vatandaşlara broşürler dağıtıp, onlardan yaya, bisiklet yolları ve engelli yolları konusunda daha hassas olmalarını istediler.


Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, bisikletli zabıta ekipleri ile birlikte denetim için sokaklara çıktı. Engelliler; yaya yolları, bisiklet yolları ve engelli yolları üzerinde park eden araç sahipleri ve kaldırım işgaline sebep olan iş yeri sahiplerini uyararak broşür dağıttı. Zabıta ekipleri de bazı işyerleri ve araç sahiplerine cezai müeyyide uyguladı.


Denetim sırasında özellikle görme engelli Suat Yağcı ve beden engelli Nebahat Yargıcı'nın kaldırımlarda karşılaştıkları sıkıntılar en çarpıcı hali ile fotoğraf karelerine yansıdı. Engelli yolları ve kaldırımlarda parklanma yapan araç sahipleri ve işyeri sahipleri ile görüşen engelliler, zaten zor olan hayatlarının daha da zorlaştırılmamasını istediler.


Yaya öncelikli yol anlayışının hakim olduğu Nilüfer'de özellikle yaya, bisiklet yolları ve engelli yollarının rahat bir şekilde kullanılması için denetimlerini sürdüren ve 2016 yılından bu yana 5 binin üzerinde cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, bu konudaki duyarlılığı arttırmak üzere okullarda da eğitim çalışmaları yapıyor. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
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