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Engellilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Kırıkhan Engelliler Derneği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere 500 karanfil dağıtarak destek verecek.

Engellilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kırıkhan Engelliler Derneği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere 500 karanfil dağıtarak destek verecek.

Dernek Başkanı Mustafa Kayışkanat, yaptığı açıklamada, ilçedeki 500 engelli adına hazırladıkları karanfilleri Türk bayraklarıyla donattığı motosikletiyle Kilis'e giderek oradaki askerlere vereceğini belirtti.

Her zaman Türk ordusunun yanında olduklarını ifade eden Kayışkanat, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize destek olmak ve onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla engelli arkadaşlarımız adına 500 karanfil dağıtacağız." dedi.

Asker üniforması giyen Kayışkanat, asker selamı verdikten sonra motosikletiyle Kilis'e hareket etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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