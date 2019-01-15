Engellilerden Başkan Adaylarına Çağrı
1 saat önce
Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, "Engellilerin en fazla hizmet beklediği yerler kamu kurumları ve yerel yönetimlerdir.
Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak
Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin
, "Engellilerin en fazla hizmet beklediği yerler kamu kurumları ve yerel yönetimlerdir. Belediyeler engellilere yönelik faaliyetler gerçekleştirirlerse o kentlerde yaşayan engellilerin sosyal hayata katılımları da o derece iyi oluyor." dedi.
Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun
'da yapılan Karadeniz Bölgesi
Başkanlar kurulu toplantısında yerel seçimlerle ilgili karar aldıklarını söyledi.
Yerel seçimler kapsamında bulundukları illerde belediye başkan adaylarından engelliler adına istenecek çalışmalar konusunda ortak bir metin hazırladıklarını ifade eden Şirin, şöyle konuştu:
"Genel merkezimizin Samsun'da düzenlediği Karadeniz Bölgesi 2019 bölgeler arası başkanlar kurulu toplantısını 17 şube başkanımızın katılımıyla Samsun Büyük Şehir Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdik. Toplantımızın ana konusu yerel seçimlerle ilgili oldu. Bu yerel seçimler kapsamında bulunduğumuz illerde belediye başkan adaylarından engelliler adına isteyeceğimiz çalışmalar konusunda ortak bir metin hazırladık. Şube başkanları olarak bu metni illerimizdeki belediye başkan adaylarına ileteceğiz. Engellilerin en fazla hizmet beklediği yerler kamu kurumları ve yerel yönetimlerdir. Belediyeler engellilere yönelik faaliyetler gerçekleştirirlerse o kentlerde yaşayan engellilerin sosyal hayata katılımları da o derece iyi oluyor. Biz Zonguldak'ta yıllardır maalesef bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İlimizde engellilerin erişim noktasındaki sıkıntılarının çözülmesi için yerel yönetimler çok önemli. Bu konularda hazırladığımız ortak metni bütün siyasi partilerin belediye başkan adaylarına vereceğiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:27 Kaynak: AA
Trump, Hükümetin Kapanması Nedeniyle Konuklarına Hamburger Ismarladı
Kar Kalınlığının 3 Metreye Ulaştığı Tunceli Ovacık'ta, Binalar Görünmez Hale Geldi
Temizlik İşçisinden Örnek Hareket
Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi