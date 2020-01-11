Engellilerden Başkan Dutlulu'ya destek teşekkürü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engellilerden Başkan Dutlulu'ya destek teşekkürü - Son Dakika

Engellilerden Başkan Dutlulu'ya destek teşekkürü

6 saat önce

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret eden görme ve işitme engelli çocuklar ile aileleri, Başkan Dutlulu'ya engellilere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Engellilerden Başkan Dutlulu'ya destek teşekkürü, System.String[]

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret eden görme ve işitme engelli çocuklar ile aileleri, Başkan Dutlulu'ya engellilere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.


İzmir Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu ile İzmir Tülay Aktaş İşitme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri, kendilerine ulaşım desteği veren Akhisar Belediyesini ziyaret etti. Şehzadeler, Yunusemre, Kırkağaç ve Akhisar'daki görme ve işitme engellilerin okullarına ulaşması için ulaşım hizmeti verdiklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, bu hizmetten yararlanmak isteyen diğer engelli vatandaşlara da çağrı yaptı. Çocuklar ve aileleri ile bir süre sohbet eden Başkan Dutlulu, daha sonra çocuklara müzik derslerinde kullanmaları için gitar hediye etti.


Başkan Dutlulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarımızın gelişimlerine biz de katkı verebiliyorsak ne mutlu bizlere. Okul yönetiminiz ile konuştuk. Çocuklarımızın ne ihtiyacı var nasıl destek olabiliriz dedik. Müzik dersiniz varmış. Biz de sizlere gitar hediye edelim dedik. Umarım beğenirsiniz ve güzel şarkılar çalarsınız. Belki de aranızdan yeni müzisyenler çıkar. Derslerinizde başarılar dilerim. Nazik ziyaretlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Ne zaman ihtiyacınız olursa biz buradayız ve sizlerin yanındayız"


Ayrıca yine Akhisar Belediyesi tarafından destek verilen görme engelli yazar üniversite öğrencisi Nilay Serra Yıldız'a Belediye Başkanı Besim Dutlulu işitme engelliler tarafından kullanılan kulaklıktan hediye etti. Yıldız, hediye için Başkan Besim Dutlulu'ya ve Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne desteklerinde dolayı teşekkür etti.


Görme engelliler için kaldırımlara yerleştirilen sarı şeritlere park eden bisiklet ve araçlar sebebiyle zorluk yaşadıklarını belirten Yıldız, "Bu konuda Akhisar halkından duyarlılık bekliyoruz. Belediyemizden bu konuda destek bekliyoruz. Lütfen kaldırımları işgal ederken bizleri düşünün. Besim Dutlulu başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı
Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı

Son Dakika Haberleri
23:33 Zelenski: iran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak - Son Dakika
23:32 ABD'nin güney kesimindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 8 kişi öldü - Son Dakika
23:30 Adanalılardan kitap fuarına yoğun ilgi - Son Dakika
23:28 Çocuğunun doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken otomobil çarptı - Son Dakika
23:28 Zelenski: İran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 23:33:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engellilerden Başkan Dutlulu'ya destek teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]