Engellilerden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Maddi Destek

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a destek amacıyla başlattığı yardım kampanyasından elde edilen maddi geliri, mavi-beyazlı takıma bağışladı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a maddi destek olmak amacıyla Engelliler Meclisi üyelerince kampanya başlatıldı.



Bir süre boyunca kampanyadan elde edilen parayı biriktiren Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'i ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a bağışta bulundu.



Ziyarette Üneş'e görevinde başarılar dileyen Meclis üyeleri, takımın futbolcularına da tatlı ikram etti.



Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a destek için girişimde bulunduklarını belirterek, "Amacımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gönül vermiş diğer hemşehrilerimiz için de örnek teşkil etmek ve onların da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a her açıdan destek olup şehrin takımının hak ettiği yere gelmesini sağlamaktır." ifadesinde bulundu.



Engelliler Meclisinin daha önce olduğu gibi şehri, ülkeyi ve milleti ilgilendiren her konuda birçok fedakarlık yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini belirten Keleşoğlu, şunları kaydetti:



"Maddi yardım zarflarını kulübe verdikten sonra muhasip tarafından fişi kesilip tarafımıza verilmiştir. Biz isteriz ki engelli kardeşlerimizin gösterdiği cesareti, hali vakti yerinde olan kardeşlerimizin de göstersin. Her şey bitmiş değildir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'de kalıcı olması için 7'den 70'e herkesin elini taşın altına koyması ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u hak etti yere taşıması lazımdır."



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Üneş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin yaptığı hareketi Kulüp Başkanı olarak çok değerli bulduk. Engelli kardeşlerimizin maddi yardımı Erzurumspor için paha biçilmez bir manevi değere sahip. Bu yardımın yürümekte zorlanan maddi olarak belki de çok zor bir hayat yaşayan engelli kardeşlerimiz tarafından yapılması büyük bir fedakarlık ve takdire şayan erdemli bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.



Üneş, maddi yardımlarından dolayı Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Keleşoğlu/na, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşiyurt'a ve Engelliler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

