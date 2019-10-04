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Engellilerden "ecdada saygı" temizliği

2 saat önce

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, kentteki tabyalar ve şehitlikleri atık malzemelerden temizledi.

Engellilerden

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, kentteki tabyalar ve şehitlikleri atık malzemelerden temizledi.

Bedensel, görme ve işitme engeli olan bireylerden oluşan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, "Tabyalarda Çevreye Saygı, Ecdada Saygıdır" temasıyla etkinlik düzenledi.

Bu çerçevede Erzurum Tabyaları'nda bir araya gelen engelliler, hem tabya çevresinde hem de şehitliklerde temizlik çalışması yürüttü.

Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, yaptığı açıklamada, çevre kirliliğinin insanlığın geleceği için tehlike boyutuna ulaştığını söyledi.

Çevrenin korunması ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Keleşoğlu, "Yürümekte ve görmekte zorlanan engelli kardeşlerimin her şeye rağmen azimle saatlerce çevredeki çöpleri toplayarak ecdada saygısını sunması bizleri gururlandırmıştır. Tabyalarda 'Çevreye Saygı, Ecdada Saygıdır' etkinliğine destek, katkı ve çalışmalarından dolayı Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ve üyelere canıgönülden teşekkür ederim." diye konuştu.

Kent Konseyi, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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