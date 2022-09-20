Engellilerden 'Engel Sensin' şarkısına klip - Son Dakika
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Engellilerden 'Engel Sensin' şarkısına klip

20.09.2022 13:14
Engellilerden 'Engel Sensin' şarkısına klip

ANKARA'da müzisyen ve aynı zamanda hastanede memur olan Nebil Fidan'ın, söz ve müziği kendisine ait 'Engel Sensin' şarkısına, engelli bireylerle çektiği klip büyük ilgi gördü.

ANKARA'da müzisyen ve aynı zamanda hastanede memur olan Nebil Fidan'ın, söz ve müziği kendisine ait 'Engel Sensin' şarkısına, engelli bireylerle çektiği klip büyük ilgi gördü.

Nebil Fidan, engelli bireylerin toplumda yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 'Engel Sensin' isimli şarkı besteledi. Fidan, söz ve müziğini kendisi yaptığı şarkının klibini de engelli bireylerle birlikte çekti. Klipte kolundan ampute olan Zübeyde Nisa Karabacak keman, görme engelli Şevval Koç ise kanun çalarak eşlik etti. Klip oyuncuları arasında serebral palsi ve down sendromlu hastalar da yer aldı. Sanat yönetmenliğini ses sanatçısı ve bestekar Rıfat Güneş'in üstlendiği klip, YouTube'da ve birçok müzik platformunda yayınlandı.Eşinin de engelli bir birey olduğunu belirten Nebil Fidan, uzun yıllardır bu şarkıyı hayata geçirmek için uğraştığını belirterek, "Ben söz müzik yazıyorum; ama biz çok kıymetli bir şey yapalım, kayda değer bir şey olsun istedik. Ben de bir engelli ailesiyim zaten, eşim engelli. Bundan dolayı biz böyle bir şarkıyı hayata geçirmek istedik. Şarkıda, engelini başarmış bireyler var. Aileleri ile birlikte geldiler. Çok uzun bir süreçti ve bu süreçte yorulduk; ama çok kişinin de bize desteği ve emeği var. Yıllar içerisinde yaşadığımız şeyleri biz çok iyi bildiğimiz için engelli aileleri olarak, yaşadığımız şeylerdi. Bu yaşadığımız şeyleri duygu yoğunluğu içerisinde anlatmamız gerekiyordu. Bunun anlatmanın en iyi yolunun da müzikten geçtiğini düşündük" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engellilerden 'Engel Sensin' şarkısına klip - Son Dakika

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