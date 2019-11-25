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Engellilerden Gölyazı çıkarması

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, Gölyazı köyüne çıkarma yaptı.

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Mustafakemalpaşa Belediyesi Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, Gölyazı köyüne çıkarma yaptı.


Engelliler Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı köyünde yazdan kalma havanın tadını çıkardı. 'Küçük Venedik' olarak da bilinen 2 bin 600 yıllık Gölyazı köyünün sokaklarını gezen 60 kişilik grup tarihi yapılara hayran kaldı. Belediye Sosyal İşler Müdürü Filiz Gencer'in himayesinde gerçekleşen geziye Başkan Mehmet Kanar'ın eşi Yasemin Kanar da eşlik etti. Engelli vatandaşlar öğle yemeğinin ardından balıkçı tekneleriyle Gölyazı, köyünün eşsiz doğal güzelliği etrafında tur atarak gölün keyfini çıkardı.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Engellilerin sosyal hayata kazandırılması için her hafta çeşitli faaliyetler düzenleyerek onların moralli olmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Gölyazı, Venedik, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
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