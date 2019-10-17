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Son Dakika Güncel Engellilerden Mehmetçik'e destek

Engellilerden Mehmetçik'e destek

2 saat önce

Sivas'ta işitme, görme ve bedensel engelliler, aralarında topladıkları bir miktar parayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlamak üzere Sivas Valisi Salih Ayhan'a teslim etti.

Engellilerden Mehmetçik'e destek, System.String[]

Sivas'ta işitme, görme ve bedensel engelliler, aralarında topladıkları bir miktar parayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlamak üzere Sivas Valisi Salih Ayhan'a teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan'ı ziyaret eden heyet adına konuşan 80 yaşındaki görme engelli Turan Karakaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin güney sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını anımsattı.

Vali Salih Ayhan'ın çağrısının ardından evlerini Türk bayraklarıyla donattıklarını aktaran Karakaş, "Tüm ülkenin olduğu gibi, Sivaslıların da Türk askerine desteği artarak devam ediyor. Karınca kararınca bizler de aramızda topladığımız parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ulaştırılmak üzere Valimiz Salih Ayhan'a teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşitme, görme ve bedensel engelli vatandaşların anlamlı bağışından dolayı çok duygulandığını belirten Vali Ayhan ise, "Kahraman Mehmetçiğimize hem dualarınızla hem de maddi açıdan destekle güç veriyorsunuz. Bu davranışınız çok ince ve nezih bir hareket. Zor şartlarda nasıl bir araya geliyoruz, bunun en temiz örneğidir. Anlamlı bağışınızdan dolayı çok etkilendim. Devletimiz, engelli kardeşlerimizin her zaman yanında, onlar da devletimizin ihtiyacı olduğu anda devletinin yanında olduğunu bugün tekrar gösterdi. Örnek bir hareket sergilediniz." açıklamasında bulundu.

Sivaslıların kadirşinas ve yardımsever olduğunu her fırsatta vurguladığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Yiğit Sivaslılar hep bunu yapmıştır, 100 yıl önce de yaptı, 100 yıl sonra da bunu yapıyor. Bu desteğinizi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na aktaracağım. Bu davranışınız dalga dalga tüm yurda yayılacaktır. Hepinizi tebrik ediyorum. Rabbim sizlerin de birini bin eylesin. Duanızı eksik etmeyin. Vatan olmazsa hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Devletimizin, al bayrağımızın gölgesinde ezanlarımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecek. Hep beraber daha güzel hizmetler yapacağız. Dualarımız kahraman ordumuzla."

Ziyaretin sonunda Vali Ayhan, engelli vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

Salih Ayhan, Sivas, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:35 Kaynak: AA
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