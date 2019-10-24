Engellilerden polise

Altındağ Belediyesinin engellilere yönelik düzenlendiği kurslarda el sanatları eğitimi alan kursiyerler, mozaikten yaptıkları Türk bayrağı çalışmasını polislere hediye etti.

Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde "Renkli Dünyam Farkındalık ve Etkileşim" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte resim, minyatür, keçe ve mozaik alanlarında eğitim alan engelli öğrenciler, aileleriyle birlikte sanatsal çalışmalarda bulundu.

Engelli bireyler, mozaikten yaptıkları Türk bayrağı çalışmasını, ihbarda bulunularak etkinlik alanına çağrılan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere hediye etti.

Proje danışmanı Vildan Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireyleri topluma kazandırmak ve toplumun diğer bireyleriyle kaynaştırmak amacıyla 2 yıl boyunca 24 öğrenciye çeşitli sanat dallarında eğitim verildiğini belirtti.

Engelli bireylerin sanatla iç içe olduğunda, engelleri aşmakta zorlanmadığını ifade eden Üstün, "Bizim öğrencilerimizin sanat alanında da yeteneklerinin olduğunu keşfettik. Özellikle mozaik, resim, keçe ve minyatür alanında eğitim aldılar. Mozaik alanında eğitimler aldıktan sonra kreş eğitimi gören çocuklara dersler verdiler. Yani engelli öğrencilerimiz, mozaik sanatıyla ilgili öğrendiklerini öğretmeye başladılar. Mozaikten Türk Bayrağı çalışması yapıyoruz. Bu çalışmayı da askerlerimize ve polislerimize hediye etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Psikolog ve rehabilitasyon ihtiyacı hissetmiyorum"

Omurilik felçlisi Ayşe Gök ise iki çocuğuyla birlikte eğitimlere devamsızlık yapmadan geldiğini söyledi.

Gök, "Engelli olmak her şeyin bittiği anlamına gelmez. Bizim de dışarıda özgürlüğümüz var. Ben çocuklarımla birlikte kurslara geldiğimde çok mutlu oluyorum. Psikolog ve rehabilitasyon ihtiyacı hissetmiyorum. Engellilere kendilerini evlerine hapsetmemelerini ve sürekli yeteneklerine göre aktivitelerle uğraşmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.