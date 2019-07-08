Engellilerden resim sergisi

Kütahya'da hayata geçirilen "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında, Amerikalı sanat eğitmeni Lomas'tan resim eğitimi alan 20 hafif düzey zihinsel engellinin yapmış olduğu resim çalışmaları sergilendi.

Kütahya'da hayata geçirilen "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında, Amerikalı sanat eğitmeni Lomas'tan resim eğitimi alan 20 hafif düzey zihinsel engellinin yapmış olduğu resim çalışmaları sergilendi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen, "Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında Kütahya'da hafif düzey zihinsel engellilere üç gün süreyle resim eğitimleri verildi.

Eğitim ile hayallerini resme yansıtan engellilerin kuru ve sulu boyalarla hazırladığı resimler için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kütahya İl Müdürlüğünde bir sergi açılışı ve sertifika töreni düzenlendi.



Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, buradaki törende yaptığı konuşmada, devletin, dezavantajlı gruplar ile engellilerin sosyal hayatın içinde olmaları için birçok çalışma yaptığını söyledi.

Kütahya'daki birçok kamu kurumunun engellilere yönelik çalışmalarının olduğunu aktaran Güney, şöyle konuştu:

"Hafif düzey engellilerimize yönelik yapılan bu 'Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi'ni de çok anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim. Projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Proje koordinatörü Makbule Kalyon da bu proje ile topluma yönelik bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Ressam Lomas ise, öğrencileriyle birlikte oluşturdukları büyük panoda Kütahya'nın çini motiflerinde sıklıkla yer alan laleler ile diğer desenlerden çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Burada aynı zamanda her öğrencimizin el izi var. Bunu bir bahçe olarak düşündük ve bu bahçede birbirinden farklı birçok çiçek var. Öğrencilerim bu bahçeyi kendi elleriyle oluşturdular. Bu çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, projeye destek veren kurum ve kişiler ile katılımcı öğrencilere katılım belgeleri verildi.



Program, protokol üyelerinin ve katılımcıların sergiyi gezmelerinin ardından sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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