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Engellilerden Vali Bilmez'e ziyaret

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kentteki engelli dernekleri başkanları ve engellileri makamında kabul etti.

Engellilerden Vali Bilmez'e ziyaret, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kentteki engelli dernekleri başkanları ve engellileri makamında kabul etti.


Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak dernek başkanları tarafından valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Daha sonra Van'daki 8 engelli derneği başkanı, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abidin Göksoy, Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, İŞKUR Müdürü Salih Serçe ile bir grup engelli, Vali Bilmez'i makamında ziyaret etti.


Vali Bilmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her türlü engelin aşılabileceğini, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyledi.


İnsanın hayata pozitif bakmasının önünde hiçbir engelin olmadığını anlatan Vali Bilmez, özellikle engellilerin hayata sımsıkı bağlanması gerektiğine dikkat çekti.


Valilik ve belediye olarak engellilere her konuda destek vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Vali Bilmez, "Özellikle ortak kullanım alanlarımızda birbirimize saygı göstermeliyiz. Kaldırım işgalleri konusunda yoğun bir çalışmamız var. Çünkü bu alanlar bizim için sıkça kullanılan alanlar. Engelliler konusunda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Farkındalık oluşturmalıyız" dedi.


Ziyaret, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in, dernek başkanları ve engellilerin taleplerini dinlemesi ve fotoğraf çekimiyle tamamlandı. - VAN

Dünya Engelliler Günü, Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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