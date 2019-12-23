Engellilere ahşap boyama ve geri dönüşüm kursu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta açılan 'ahşap boyama ve geri dönüşüm' kursuna engelliler yoğun ilgi gösterdi.



Dulkadiroğlu Belediyesi'nin, tarihi Üdürgücü Konağı'nda açtığı kursa yaklaşık 30 engelli katılıyor. Halk Eğitim Merkezinde görevli eğitmen Kübra Kurnaz tarafından verilen eğitimde geri dönüşümden elde edilen şişe, tabak, tepsi gibi ürünler engelliler tarafından yeniden tasarlanıyor.



Kübra Kurnaz, kullanılmayan geri dönüşüm de kullanılması planlanan ürünleri elde edip yeniden tasarladıklarını belirterek,



"Bu eğitimler öğrenciler içinde çok faydalı oluyor ve onların da bu tarz eğitimlere ihtiyacını olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Kursiyerlerden Emre Üçgün ise, "Burada güzel günler geçiriyoruz ve ürünleri vernikleyip boyama işlemi yaptıktan sonra güzel eserler ortaya çıkarıyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ