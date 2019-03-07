Son Dakika Haberleri: Engellilere Akülü ve Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Engellilere Akülü ve Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

1 saat önce

Siirt Belediyesi tarafından, engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Engellilere Akülü ve Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı, System.String[]
Siirt Belediyesi tarafından, engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Engelli vatandaşları anlayarak onların derdine derman olmak istediklerini belirten Siirt Belediyesi Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Belediyesi olarak, sosyal belediyecilikte önemli bir yere geldiklerini belirtti. Taşkın, "Engelli vatandaşlarımız için engelsiz bir Siirt oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda akülü ve manuel olmak üzere engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye dağıttık. Vatandaşlarımıza destek olmak bizim için çok önemli. Engelli vatandaşlarımızın tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Siirt Belediyesi, Siirt, Güncel
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