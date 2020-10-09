Engellilere en güzel hediye - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ve gurbette olan bir grup insanın bir araya gelmesiyle kurulan 'Siverek Liseliler Grubu' pandemi döneminde engellilere destek amacıyla ilçede bulunan 30 yürüme engelli vatandaşa manuel sandalye hediye etti.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve daha önce ilçede aynı lise sıralarına paylaşan Türkiye'nin çeşitli şehirleri ve yurt dışında bulanan insanlar tarafından kurulan grup geçtiğimiz yıl Siverek'te bir araya gelerek 'Liseliler Buluşması Festivali' düzenlemişti. Gelenekleştirilen festival bu yıl pandemi hastalığı nedeniyle yapılamadı. Grup tarafından festival için toplanan paralarla 30 engelli kişiye manuel sandalye alındı.

Siverek Kalp Gözü Derneğinde yapılan törenle sandalyeler hak sahiplerine dağıtıldı

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Siverek Liseliler Gurubu Temsilcisi Faik Türkgezer " Geçen yıl düzenlenen 5 Ekim liseliler buluşmasında Siverek liseliler gurubuna yüzlerce arkadaş bir araya gelmişti. Bu yıl festival planlanıyordu ancak pandemi dolayısıyla bu etkinliği yapamadık. Festivale harcanacak parayla engellilere tekerlekli sandalye ile baston almayı uygun gördük. Bu malzemelerin demirinde İstanbul Siverekliler kültür derneği destek sağladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi - ŞANLIURFA