Engellilere, engelsiz ve ücretsiz spor salonu

Amasya'nın Suluova ilçesinde spor salonu işleten Yasin Şahin engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet vererek, hem engelleri ortadan kaldırıyor hem de sosyalleşmelerini sağlıyor.

Engelli vatandaşların spor salonu girişinde ateşleri ölçülüyor, el dezenfektanı veriliyor. Salon sahibi ve antrenör Yasin Şahin engelli vatandaşlar spor yaparken tek tek her biriyle ilgilenerek, hareketleri nasıl yapmaları gerektiğini gösteriyor. Şahin, "Engelliler benim vazgeçilmezim, burada onlarla birebir ilgilenmek, vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor. Bütün engelli kardeşlerime, burada zaten her türlü hizmeti yani A'dan Z'ye her şeyini karşılıyorum. Ayrıca şehit aileleri ve gazilere de ücretsiz yaptık. Bizim de vatana olan borcumuzu bu şekilde ödeyemeyiz ama bu şekilde karşılamak istiyoruz. Fatih kardeşimiz var burada her gün geliyor, 15 dakika boyunca bütün aletleri geziyor, çıkıp gidiyor. Sporu sevdirdik. Engellilerimize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Spor salonuna gelen engelli vatandaşlardan Ahmet Yıldız, "Burada spor yapıyoruz, rahatlıyoruz. Çok zevkli geçiyor" diye konuştu.

İşitme engelli milli voleybolcu Mehmet Kuzucu ise, "Buradaki faaliyetlerimi ücretsiz olarak yapıyorum. Her konuda desteğimi sağlıyor. Elinden gelen bütün her şeyi sağladığı için şahsım adına Yasin Şahin'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA