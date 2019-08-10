Engellilere genel anestezi altında diş tedavisi hizmeti

Engellilere genel anestezi altında diş tedavisi hizmeti Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde engellilere diş tedavisi Başhekim Doğru: "Amacımız, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak"İSTANBUL - Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, engelli hastalara genel anestezi...

Engellilere genel anestezi altında diş tedavisi hizmeti

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde engellilere diş tedavisi

Başhekim Doğru: "Amacımız, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak"

İSTANBUL - Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, engelli hastalara genel anestezi uygulaması altında diş tedavisi hizmeti sunuluyor. Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Bilgehan Doğru, "Bizim amacımız, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, daha sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam etmelerine katkıda bulunmaktır" dedi.

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2013 yılından bu yana engelli vatandaşlara beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları için sağlıklı bir ağız yapısına kavuşmaları amacıyla genel anestezi uygulaması altında diş tedavisi hizmeti veriyor. 3 hekimle gerçekleştirilen diş tedavisi, Üsküdar Devlet Hastanesi Ameliyathanesi'nde haftada bir gün gerçekleştiriliyor. Anestezi uygulanan hastaların ağızlarında ihtiyaca göre dolgu, çekim, kanal tedavisi gibi tedaviler uygulanabiliyor. Engelli hastaların dişlerindeki sorunlar tek seferde giderilebiliyor.

"Engelli bireylerimiz genel anestezi altında tedavi edilmekte"

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hastanesi Başhekimi Bilgehan Doğru, "Kurumumuz, Anadolu yakasında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermektedir. Kadıköy Bölgesinde yer alan kurumumuz, halka ağız ve diş sağlığı tedavisi sunmaktadır. Yaklaşık 50 hekimle 50 ünitede çalışmaktayız. Kurumumuzda sağlıklı ayakta başvuran bireyler dışında 2013 yılından itibaren başlatılmış olan engelli vatandaşlarımız için de sağlık tedavi hizmeti bulunmaktadır. Engelli vatandaşlarımız kullanmış oldukları ilaçlar ve yaşadıkları sağlık sorunlarından dolayı el manipülasyonlarını yeterince kullanamamaktadır. Kullanmış oldukları ilaçlar ağızlarında daha fazla çürüğe sebebiyet vermektedir. Zaten hayatları yeterince sıkıntılı geçen bu bireylerimizin yaşam kalitesini arttırarak en temel ihtiyaçları olan beslenme sorunlarına bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyoruz. Bakanlığımız bu konuda İstanbul'daki bütün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri'nde bu hizmeti genel anestezi altında engelli bireylerimize vermektedir" dedi.

"3 hekim görevlendirildi"

Vatandaşların internet üzerinden veya kuruma bizzat başvurarak tedavi sürecine dahil olabildiklerini kaydederek süreci anlatan Doğru, "Bununla ilgili 3 hekim arkadaşımız görevlendirilmiştir. Kuruma gelen hasta önce hekim arkadaşlarımız tarafından muayene edilir, onlar uygun gördüğü taktirde sorumlu hemşiremiz hastalara tedavi prosedürünü anlatır ve hastalar Üsküdar Devlet Hastanesi'ne yönlendirilir. Hastalarımız hastanede gerekli tetkikleri yaptırdıktan ve anestezi onayını aldıktan sonra tekrar bize gelir ve randevu sürecini başlatırlar. Randevu çok kısa sürede tamamlanır ve gerekli tedaviler sonuçlandırılır. Hastalarımız her Cuma günü Üsküdar Devlet Hastanesi ameliyathanesinde hekimlerimizce tedavilerini yaptırabilmektedirler" diye konuştu.

"Tedavi tek seansta bitirilebilir"

Genel anestezi uygulaması altında dolgu, çekim ve kanal tedavisi gibi tedavilerin gerçekleştirildiğini belirten Doğru, "Yani genel anestezi alan bir hastanın ağzında ne kadar yapılması gereken bir işlem varsa hekimlerimiz bunu tamamlamak için azami gayret göstermekte. Çünkü bu hastaların sağlık problemlerinden dolayı sık sık genel anestezi almaları çok uygun olmadığı için tek seansta bitirebilmekteler. Bizim bu uygulamadaki asıl amacımız, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, daha sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam etmelerine katkıda bulunmaktır" ifadelerini kullandı.

2018 yılında yaklaşık 41 engelli hastanın genel anestezi altında tedavi edildiğini vurgulayan Doğru, "Bu hizmeti daha fazla yaygınlaştırmak adına önceki yıllarda özel eğitim kurumlarında ağız içi taramalar gerçekleştirdik. 2019 yılında da okulların açılmasıyla birlikte Kadıköy bölgesinde hizmet veren özel eğitim kurumlarında ağız içi taramalarına başlamak istiyoruz. Yine ağır psikiyatrik problemi olan hastaların da ağız hijyenlerinin çok iyi olmadığını biliyoruz. Bu sebeple hekimle koopere olamayan bu hastalarımıza da genel anestezi altında bu işlemi gerçekleştirebilmekteyiz" şeklinde konuştu.

Engelli hastalar için yaş sınırlaması yok

Dişlerini tedavi ettirmek isteyen engelli vatandaşlar için herhangi bir yaş sınırlaması olmadığını vurgulayan Doğru, "Her yaş grubuna bu tedavi hizmetini verebilmekteyiz" dedi. Engelli bireylerin hastaneye gelebilecek ve getirilebilecek kadar fiziksel yetiye sahip olması gerektiğini belirtti.

"Bu tedavi, çocuklar için de çok önemli"

Genel anestezi altında tedavi işleminin 4-5 yaş grubu tüm çocuklar için de çok önemli olduğuna değinen Doğru, "Çocuklar maalesef çok fazla şekerli gıdalarla beslendikleri için küçük yaşlarda diş çürükleriyle karşılaşmaktadırlar. Yaşları da küçük olduğundan dolayı hekimle uyumlu bir tedavi süreci yürütememektedirler. Çocuk hastalarımıza da veli onayı alındıktan sonra genel anestezi altında tedavi işlemi yapabilmekteyiz. Çocuklar için bu konunun önemi çok büyüktür. Çünkü erken süt dişi kayıpları ileride yaşanacak olan ortodontik problemlere temel teşkil etmektedir. Erken kaybedilen dişler, veliler için maddi çocuklar için de manevi sorunları beraberinde getirmektedir" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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