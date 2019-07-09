Son Dakika Haberleri: Engellilere haftanın bir günü çiğ köfte ikramı
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Engellilere haftanın bir günü çiğ köfte ikramı

40 dakika önce

Adıyaman'da işletmeci Erkan Türk, iş yerinde haftanın bir günü engellilere çiğ köfte ikramın da bulunuyor.

Erkan Türk, Adıyaman, Güncel
Adıyaman'da işletmeci Erkan Türk, iş yerinde haftanın bir günü engellilere çiğ köfte ikramın da bulunuyor.
İşletmeci Türk, iş yerine gelen bir engelliden etkilenerek haftanın bir günü engellilere ücretsiz çiğ köfte ikram etme kararı aldı.
Adıyaman Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nden yaklaşık 10 zihinsel engelli çocuğu iş yerinde ağırlayan Türk, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır esnaflık yaptığını, engelli vatandaşları çok sevdiğini söyledi.
Bir engellinin dükkanına gelerek parasının olmadığını belirtmesi üzerine durumdan etkilenerek, bu uygulamayı başlattığını dile getiren Türk, "Engelli vatandaşa çiğ köfte ikram etmiştim. O gece uyuyamadım. Daha sonra iş yerimde engellilere haftada bir gün çiğ köfte ikram etme kararı aldım." dedi.
Engellilere haftanın bir günü çiğ köfte ikramı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:26 Kaynak: AA
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