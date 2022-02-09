Engellilere İŞKUR aracılığıyla girdiği işte hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da İŞKUR'un İşbaşı Eğitim programıyla tekstil fabrikasında çalışmaya başlayan engelli genç hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İŞKUR Müdürü Ahmet Karakaya, AA muhabirine, İşbaşı Eğitim Programlarının teorik bilgiler yanında pratik bilgileri geliştirmek amacıyla en az iki sigortalı olan işyerlerine uyguladıkları bir program olduğunu söyledi.

Amaçlarının vatandaşa iş bulabilmek olduğunu vurgulayan Karakaya, "İşbaşı Eğitim programıyla bu işleri desteklemekteyiz. Burada engelli kardeşlere, eski hükümlülere ve işsiz vatandaşlara iş bulduk." dedi.

Özellikle vatandaşın İşbaşı Eğitim Programına ilgisinin olduğunu anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Programlar kapsamında İŞKUR'a başvuru yapıyorlar. Biz de kendilerini yönlendiriyoruz. Tekstilde çalışan engelli kardeşimiz var. Arkadaşımız İŞKUR'a başvuruda bulundu. İş Başı Eğitim programına başvurarak bu fabrikada işe başladı. Daha sonrasında fabrika tarafından sigortalı olarak çalışmaya başladı. İmalat ve sanayi sektöründe İşbaşı Eğitim Programı 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay, geleceğin mesleklerinde ise 9 aya kadar programlar düzenlemektedir."

Engelli çalışan Hilmi Yılmaz (23) da 1,5 yıldır tekstil fabrikasında çalıştığını bildirdi.

İşini çok severek yaptığını aktaran Yılmaz, "Çalıştığım yerde kart takıyorum. Kıyafetlerin kartlarını hazırlıyorum. Boş kaldığımda tekstildeki arkadaşlara yardımcı oluyorum." ifadelerini kullandı.