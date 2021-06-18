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Engellilere kolaylık sağlayacak ameliyathane olanakları - Son Dakika

Engellilere kolaylık sağlayacak ameliyathane olanakları

18.06.2021 09:59
Engellilere kolaylık sağlayacak ameliyathane olanakları, System.String[]

Rektör Budak "Bölgemizdeki engelli hastaların genel anestezi ile diş tedavileri sırasında yaşadığı büyük sıkıntılar, ek binadaki üstün ameliyathane olanakları sayesinde sona erecek "dedi.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, yapılan açılış törenin ardından hizmete girerek hasta kabulüne başladı. Gerçekleştirilen açılış törenine EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ üst yönetimi, senato üyeleri, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazan Ersin, fakülte akademisyenleri ve idari personel katıldı.

Eğitim-öğretim, bilimsel çalışmalar ve sunulan sağlık hizmetleri açısından alt yapısını ve donanımını sürekli güncelleyen, dünyanın önemli diş hekimliği fakülteleri arasında yer alan EÜ Diş Hekimliği Fakültesinin yeni merkezinin açılışı dolayısıyla bir arada olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "10 bin metrekarelik kullanım alanı olan merkezimiz ile fakültemizin eğitim ve sağlık hizmetlerinde sahip olduğu kalitenin artırılmasında önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Merkezimizin sağlayacağı olanaklar sayesinde attığımız bu adımın, sağlık hizmetlerimizin daha geniş kesimlere ulaştırılmasında ve yaşanan bir takım sıkıntıların aşılmasında da etkili olacağına inanıyoruz. Özellikle bölgemizdeki engelli hastaların genel anestezi ile diş tedavileri sırasında yaşadığı büyük sıkıntılar, ek binadaki üstün ameliyathane olanakları sayesinde sona erecektir. Ayrıca diş hekimliği fakültemizin artan kapasitesiyle birlikte, gerek küresel sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artırmak gerekse ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hızlandırmayı hedeflediğimiz sağlık turizmi hizmetlerimiz de güçlenecektir. Tüm bu nedenlerle, güçlü altyapı olanaklarıyla üniversitemizin eğitim ve sağlık hizmetlerinde sahip olduğu başarılı konumu daha ileri taşıyacağına inandığımız merkezimizin açılışını gerçekleştirmenin gururu içerisindeyiz. Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz"

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazan Ersin ise "Fakültemiz; hasta hizmeti açısından dünya standartlarında sağlık hizmeti sunan, ulusal akreditasyona sahip olarak hizmet veren, Sağlık Bakanlığınca A plus ilan edilmiş bir fakültedir. Bunun yanında bölgemizin ilk diş hekimliği fakültesi olarak yarım asırdan fazla süredir eğitim hayatına devam ediyor. Günümüz teknolojisine uygun olarak yenilenen tedavi üniteleri ve alt yapı çalışmaları ile tümüyle yenilenen kliniklerde hastalara en iyi hizmet sunuluyor. Ayrıca dünyaca kabul gören sıralama kuruluşlarının raporlarında da en iyi 200 diş hekimliği fakültesi arasında yer alıyoruz. Türkiye'de birinciyiz. Merkezimizin açılışı ile birlikte başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Bizlerden desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a ve merkezimizin hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Engellilere kolaylık sağlayacak ameliyathane olanakları

Diş Hekimliği Fakültesi, Necdet Budak, Engelli, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Engellilere kolaylık sağlayacak ameliyathane olanakları - Son Dakika


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