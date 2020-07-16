Engellilere mehterli, tekneli, balık-ekmekli moral turu - Son Dakika

Engellilere mehterli, tekneli, balık-ekmekli moral turu
KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle uzun süre evlerinden dışarı çıkamayan Avcılar'daki engellilerden bir bölümü için mehter takımlı, tekne turlu, balık- ekmekli moral turu düzenlendi.
KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle uzun süre evlerinden dışarı çıkamayan Avcılar'daki engellilerden bir bölümü için mehter takımlı, tekne turlu, balık- ekmekli moral turu düzenlendi.
Avcılar Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar, ilçedeki engellilerden ulaşabildikleri küçük bölümünün yaşamına bir nebze de olsa katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Salgın hastalıktan toplumun her kesimi gibi engellilerin de olumsuz etkilendiğini ve bu süreçte evlerine kapandıklarını ifade eden Başkan Vardar, Avcılar'daki bir grup hayır sever ve işadamının katkıları ile etkinlik düzenledi. Aileleri ile birlikte yaklaşık 50 kişi için Avcılar Sahili'nde mehter takımının mini konseri eşliğinde gezi teknesine bindirilen engelliler, yaşamlarından mutlu görüntü. Teknede görevli palyaçolar çocukların yüzünü boyayarak onlara bayrak verirken, deniz turu sırasında çalınan müzikle engelliler yerlerinde oynamadan duramadı. Avcılar sahilindeki tur ardından buradaki bir balıkçı teknesinde engellilere ve yakınlarına balık-ekmek ve içecek ikram edildi. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, engelliler için düzenlenen bu etkinliğe destek veren bütün işadamı ve hayırseverlere teşekkür ederken, önümüzdeki hafta ayrı bir grup için farklı bir etkinlik yapacaklarını ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:29 Kaynak: DHA
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