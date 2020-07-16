ENGELLİLERE MEHTERLİ, TEKNELİ, BALIK-EKMEKLİ MORAL TURU - Son Dakika

ENGELLİLERE MEHTERLİ, TEKNELİ, BALIK-EKMEKLİ MORAL TURU

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle uzun süre evlerinden dışarı çıkamayan Avcılar'daki engellilerden bir bölümü için mehter takımlı, tekne turlu, balık- ekmekli moral turu düzenlendi.

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle uzun süre evlerinden dışarı çıkamayan Avcılar'daki engellilerden bir bölümü için mehter takımlı, tekne turlu, balık- ekmekli moral turu düzenlendi.

Avcılar Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar, ilçedeki engellilerden ulaşabildikleri küçük bölümünün yaşamına bir nebze de olsa katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Salgın hastalıktan toplumun her kesimi gibi engellilerin de olumsuz etkilendiğini ve bu süreçte evlerine kapandıklarını ifade eden Başkan Vardar, Avcılar'daki bir grup hayır sever ve işadamının katkıları ile etkinlik düzenledi. Aileleri ile birlikte yaklaşık 50 kişi için Avcılar Sahili'nde mehter takımının mini konseri eşliğinde gezi teknesine bindirilen engelliler, yaşamlarından mutlu görüntü. Teknede görevli palyaçolar çocukların yüzünü boyayarak onlara bayrak verirken, deniz turu sırasında çalınan müzikle engelliler yerlerinde oynamadan duramadı. Avcılar sahilindeki tur ardından buradaki bir balıkçı teknesinde engellilere ve yakınlarına balık-ekmek ve içecek ikram edildi. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, engelliler için düzenlenen bu etkinliğe destek veren bütün işadamı ve hayırseverlere teşekkür ederken, önümüzdeki hafta ayrı bir grup için farklı bir etkinlik yapacaklarını ekledi.

Ahmet Halit Vardar, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLİLERE MEHTERLİ, TEKNELİ, BALIK-EKMEKLİ MORAL TURU - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:29 Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 19:17:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ENGELLİLERE MEHTERLİ, TEKNELİ, BALIK-EKMEKLİ MORAL TURU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]