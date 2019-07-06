Son Dakika Haberleri: Engellilere rehberlik edecek "enGrehber" tanıtıldı
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Engellilere rehberlik edecek "enGrehber" tanıtıldı

1 saat önce

Türkiye Beyazay Derneği tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı destekleriyle yürütülen engellilere rehberlik edecek "enGrehber" mobil uygulaması tanıtıldı.

Engellilere rehberlik edecek
Türkiye Beyazay Derneği tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı destekleriyle yürütülen engellilere rehberlik edecek "enGrehber" mobil uygulaması tanıtıldı.
Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Nejla Sümer, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısında, engellilerin şartlarını iyileştirmek için inovatif çalışmalar yaptıklarını anlattı.
"Engelliler için Bilişim" başlıklı bir bilgilendirmeden sonra enGrehber hakkında detaylı bilgi sunuldu.
Toplantının moderatörlüğünü yapan Türkiye Beyazay Derneği Genel Koordinasyon Kurulu Üyesi Lokman Ayva, projenin, engellilerin bilgiye erişim ihtiyaçlarından doğduğunu anlattı.
Ayva, "Aklınıza ne gelirse her türlü soruyu sorabileceğiniz ve karşılığında da en doğru, en iyi ve en güvenilir bilgiye ulaşabileceğiniz bir uygulama gerekiyor. Siz ona her şeyi söylüyorsunuz o da size bulup tek tek anlatıyor. Üstelik karşılıklı olarak konuşarak anlatıyor." dedi.
enGrehber Projesi Direktörü Betül Keklik, projenin engellilerin bilgiye ulaşılabilme sorunundan yola çıkılarak oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"enGrehber, engelliler, yakınları ve bu alanda faaliyet gösteren kurumlar için hazırlanmış en doğru, en yol gösterici, en kolaylaştırıcı ve en güvenilir bilgiye ulaşılabilecek bir mobil uygulama projesidir. Proje, Türkiye Beyazay Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı destekleriyle yürütülmektedir. Projenin amacı bilginin doğru, güvenilir olması, erişilebilir ve yayılan kaynağın güvenilir olmasıdır. Bu toplumumuzun yüzde 12,25'ini oluşturan engelli bireyler için de oldukça önemlidir. Engelliler için çıkan yasalar, mevzuatlar, hak arama yöntemleri doğru bilinmediğinden, kişiler haklarını öğrenemeyip, savunuculuğunu da yapamamaktadırlar. Tam bu ihtiyaçtan yola çıkılarak oluşturulan enGrehber, engelli bireylere doğru ve güncel bilgiyi sunmak için hazırlanan mobil uygulamadır. Akıllı telefona indirilen uygulama ile kişiler güvenilir bilgiye erişilebilecek."
Keklik, süreçler tamamladıktan sonra herkesin uygulamayı ücretsiz şekilde akıllı telefonlarına indirebileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:22 Kaynak: AA
Türkiye Beyazay Derneği, İçişleri Bakanlığı, Üsküdar, Güncel
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