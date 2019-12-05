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Engellilere "sevgi izi" dövmesi

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadınlar Meclisi üyeleri tarafından başlatılan uygulama kapsamında, engelli bireylerin kaybolmaları halinde, ailelerine kolayca ulaşılabilmesini sağlayacak kimlik bilgilerini içeren numaralar, dövme şeklinde bileklerine işlendi.

Engellilere

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadınlar Meclisi üyeleri tarafından başlatılan uygulama kapsamında, engelli bireylerin kaybolmaları halinde, ailelerine kolayca ulaşılabilmesini sağlayacak kimlik bilgilerini içeren numaralar, dövme şeklinde bileklerine işlendi.

Kadirli Kadınlar Meclisi Başkanı Emel Erkayıran, yaptığı açıklamada, proje kapsamında ilçe genelindeki tüm engelli bireylere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Uygulamanın ücretsiz olarak hayata geçirildiğini ifade eden Erkayıran, uygulama sayesinde ailelerin, kaybolan engelli çocuklarına veya yakınlarına kısa sürede ulaşabileceğini kaydetti.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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