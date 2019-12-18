Engellilere spor eğitimi verildi - Son Dakika
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Engellilere spor eğitimi verildi

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından otizm ve down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından otizm ve down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Ahmet Bilge Spor Salonundaki etkinlikte, Kayseri Özel Çocuklar Rehabilitasyon Merkezinden gelen öğrencilerin çeşitli parkurlarda spor yapmaları sağlandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan, jimnastik ve akrobasi gösterisi yaparak öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

Engelliler İçin Beden Eğitimi Spor Dersi kapsamında yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kaya, otizm ve down sendromlu öğrenciler için küçük bir olimpiyat parkuru oluşturduklarını söyledi.

Engelli bireylerin bu vesileyle sosyal yaşamın içerisinde olacaklarını vurgulayan Kaya, "Bölümümüz öğrencileri de mezun olduklarında toplumun içerisindeki yaklaşık yüzde 10-12 engelli kardeşlerimize nasıl davranacaklarını öğrenmek için gayret gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Engellilere spor eğitimi verildi

Erciyes Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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