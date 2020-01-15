Engellilere ücretsiz EKPSS kursu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engellilere ücretsiz EKPSS kursu açıldı - Son Dakika

Engellilere ücretsiz EKPSS kursu açıldı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından memur adayı engellilere yönelik olarak ücretsiz olarak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursu açıldı.

Engellilere ücretsiz EKPSS kursu açıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından memur adayı engellilere yönelik olarak ücretsiz olarak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursu açıldı.


Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda başlatılan EKPSS hazırlık kursu, memur adayı engellilerden büyük ilgi gördü. Ücretsiz olarak düzenlenen kursa 280 kişi kayıt yaptırdı.


Kursun başlaması dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'na ziyarette bulundu. Sınıfları tek tek Başkan Gürkan, "Engelli kardeşlerimizle birlikte olmaktan büyük onur duydum.Engelli kardeşlerimizin geleceğe hazırlanırken işlerinin kolaylaştırılması hususunda düzenlenen bu tür eğitim faaliyetlerine katılmalarından dolayı kendilerini takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kursu organize eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız ile işbirliği halinde kursun açılmasına katkı veren Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi ve Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu müdürlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ziyaret sırasında EKPSS Kursiyerleri tarafından Başkan Gürkan'a çiçek takdim edildi ve hazırlanan yaş pasta Başkan Gürkan tarafından kesilerek kursiyerlere ikram edildi. - MALATYA

Malatya, Memur, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
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