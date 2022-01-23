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Engellilere umut olacak mavi kapaklar için canından oluyordu - Son Dakika

Engellilere umut olacak mavi kapaklar için canından oluyordu

23.01.2022 10:01

Engellilere umut olacak mavi kapaklar için canından oluyordu Bağışlanan mavi kapakları almaya otogara giderken trafik kazası geçiren Halit Aydoğan: "Nereden geldiğini ben de anlayamadım, önden vurdu bize" Torun Melike Sarıtaş: "Başımıza gelen kaza daha kötü bir şekilde sonuçlanabilirdi"...

Engellilere umut olacak mavi kapaklar için canından oluyordu

Bağışlanan mavi kapakları almaya otogara giderken trafik kazası geçiren Halit Aydoğan:

"Nereden geldiğini ben de anlayamadım, önden vurdu bize"

Torun Melike Sarıtaş:

"Başımıza gelen kaza daha kötü bir şekilde sonuçlanabilirdi"

ESKİŞEHİR - Topladığı mavi kapaklarla birçok engelli bireye tekerlekli sandalye hediye eden Halit Aydoğan, trafik kazası geçirdi. Torunuyla birlikte toplanan mavi kapakları almaya giderken kaza geçiren Halit Aydoğan, "Nereden geldiğini ben de anlayamadım, önden vurdu bize" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de başlattıkları kampanya ile tüm Türkiye'de seslerini duyuran dede Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş, engelli bireylerin yardımına koşmaya devam ediyor. Ancak gösterdikleri çaba esnasında bazı talihsiz olaylarla da karşılaşabiliyorlar. Eskişehir'de etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla birlikte artan trafik kazalarından birisi de Halit Aydoğan'ın başına geldi. Tekerlekli sandalye için şehir dışından kendisine gönderilen mavi kapakları almak amacıyla kendi otomobiliyle yola çıkan Aydoğan, Basın Şehitleri Caddesi ile Çakmak Caddesi kesişiminde bir kamyonetle çarpıştı. Kazada Halit Aydoğan'ın kullandığı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle 41 TG 099 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Basın Şehitleri Parkı'na girdi. Parkın tabelasını ezen otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, yağışlı havada meydana gelen trafik kazalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

"Nereden geldiğini bende anlayamadım, önden vurdu bize"

Şehir dışından gönderilen kapakları almaya giderken olayın bir anda gerçekleştiğini belirten Aydoğan, "Otogara kapaklarım gelmiş, onları almak için çıktım. Arabaya da gaz alacaktım. Trafik lambasında kırmızı yanıyordu. Yeşil ışık yanınca yavaş yavaş hareket ettim. Daha bir metre gittim veya gitmedim, arabanın biri geldi. Nereden geldiğini bende anlayamadım, önden vurdu bize. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Biraz hasar var bizde ama diğer araba hızlı olduğu için pusulayı da yerini de kaybetti. Basın Şehitleri Parkı'nda reklam panosu var, onları parçaladı. Arabasının önü, arkası ve yanları mahvoldu. Kış aylarında yollara çıkılmamasını, hız yapılmamasını ve kış lastiklerinin bulundurulmasını tercih ederim. Benim de kapak işim olduğu için kış ayında kapak yollamayıp diğer zamanlarda yollarlarsa çok memnun kalırım" ifadelerini kullandı.

"Bugün başımıza gelen kaza daha kötü bir şekilde sonuçlanabilirdi"

Başlarına gelen talihsiz olay hakkında konuşan Melike Sarıtaş, "Bildiğiniz gibi biz dedemle 14 yıldır kapak topluyoruz ve bundan dolayı bize Türkiye'nin her yerinden kapak gönderiyorlar. Yine bugün kapaklarımızı almak için otogara doğru yola çıkmıştık. Biz her zaman çağrıldığımız yerlere gider, kapaklarımızı toplar ve birilerine umut olma hayaliyle yardımcı oluruz. Ancak bu zorlu koşullarda kapak gönderimini durdurmaları, bizim sağlığımız ve başkalarının hayatı için daha iyi olacak çünkü yollar çok kaygan. Bugün başımıza gelen kaza daha kötü bir şekilde sonuçlanabilirdi. Destekçilerimizden bu konuda anlayış bekliyorum. Tabi ki başka şehirlerden kapak gönderimini yapsınlar yine ama elden alacağımız zaman ya bir şekilde onlar göndersin ya da dedemi çağırmasınlar çünkü dedem için çok zor oluyor" dedi.

Engellilere umut olacak mavi kapaklar için canından oluyordu
Engellilere umut olacak mavi kapaklar için canından oluyordu
Engellilere umut olacak mavi kapaklar için canından oluyordu

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Eskişehir, Aydoğan, Engelli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engellilere umut olacak mavi kapaklar için canından oluyordu - Son Dakika


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