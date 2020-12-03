ENGELLİLERE ÜST GEÇİT ENGELİ - Son Dakika

ENGELLİLERE ÜST GEÇİT ENGELİ

03.12.2020 09:02
ENGELLİLERE ÜST GEÇİT ENGELİ, System.String[]

MALTEPE'de engelli rampası yarım bırakılan üst geçit engellilere ve yaşlılar için engel oluyor.

MALTEPE'de engelli rampası yarım bırakılan üst geçit engellilere ve yaşlılar için engel oluyor.

Yarın Uluslararası Engelliler Günü.. İstanbul'da engellilere bir çok engel bulunuyor. Onlardan biri de Maltepe'de.

Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası yarım kaldı. Geçidin bir tarafında  engelli rampası bulunurken, diğer tarafında rampa ise yarım kaldı. Çevre sakinleri uzun süredir üst geçidin bu durumda olduğunu belirtti.Yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanan Engin Dinibütün "Biz bunu kaç senedir çekiyoruz. Bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Mesala pazar dönüşü zorlanıyoruz. Birisi yardım etmeden pazar aracını merdivenlerden tek başıma zor indiriyorum.Tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli birisi kesinlikle inemez.Ben bu kadar zorlandıktan sonra o nasıl inecek " diye konuştu.

Üst geçidi kullanan başka bir kişi ise, "Mantık hatası yapılmış herhalde. Buradan çıkıyorsunuz  ama aşağıya inemiyorsunuz. Üst geçitten uçulması gerekiyor herhalde. Bunun düşünülmesi gerekiyor " diye konuştu.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLİLERE ÜST GEÇİT ENGELİ - Son Dakika


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