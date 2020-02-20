Engellilere yardım bahanesiyle dolandırıcılık sanığına hapis cezası - Son Dakika

Bolu'da, kendisini vali olarak tanıtarak engellilere yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 1 yıl 8 ay hapis ile 8 bin 320 lira para cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kendisini vali olarak tanıtarak engellilere yardım toplama bahanesiyle bir vakıf başkanını 10 bin lira dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.Y, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık M.Y. hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "Kendimi vali ya da özel kalem müdürü olarak tanıtmadım. İşlemediğim bir suçu da kabul etmiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile 8 bin 320 lira para cezası verdi.