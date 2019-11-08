Son Dakika Haberleri: Engellilere yönelik bakır işleme kursu
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Engellilere yönelik bakır işleme kursu

7 saat önce

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından engellilere yönelik "Bakır İşleme Kursu" açıldı.

Engellilere yönelik bakır işleme kursu, System.String[]

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından engellilere yönelik "Bakır İşleme Kursu" açıldı.


Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa engelli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve bu tür kursları her yıl açtıklarını söyledi.


İŞKUR destekli açılan kursların hafta içi her gün yapıldığı belirten Ekinci, "Kurs saat 09.00 ile 14.30 yapılacak. 298 saat sürecek kursa katılan engelli vatandaşlarımıza İŞKUR tarafından günlük 25 lira ücret ödenecek ve yine sigortaları da yatırılacak." dedi.

Ekinci, kursu başarıyla bitirenlere sertifika verileceğini de kaydetti.

Halk Eğitimi Merkezi, Ekinci, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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