Engellilere Yönelik Etkinlik Düzenlendi

Bozok Tasarım Organizasyon ve Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) işbirliği ile Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde engelli vatandaşlara yönelik etkinlik düzenlendi.

Bozok Tasarım Organizasyon ve Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) işbirliği ile Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde engelli vatandaşlara yönelik etkinlik düzenlendi.





Etkinlikte SORGED üyeleri, engellilerle pasta kesip, boyama ve ebru yaptı, saz çalıp türkü söyledi.



SORGED Başkanı Halil Uğuz, engelliliğin sadece engellilerin ya da ebeveynlerinin yaşadığı bir sorun olmadığını, bu sorunun sosyal hayatta tüm toplumu yakından ilgilendirdiğini söyledi.



Uğuz, "Bizler yapacağımız güzel çalışmalarla engelli bireylerin iyi yaşam koşullarına kavuşmalarına ve sosyal yaşama dahil olmalarına katkı sağlayabiliriz. Engellilere yönelik gerçekleştirilecek bütün çalışmalar engellilerimizin yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. SORGED olarak engellilerimize yönelik etkinlik düzenledik." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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