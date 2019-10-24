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Engellilere yönelik umre ödüllü yarışma

37 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca işitme ve görme engellilere yönelik umre ödüllü bilgi yarışması için başvurular, 28 Ekim'e kadar il müftülüklerine yapılabilecek.

Engellilere yönelik umre ödüllü yarışma, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığınca işitme ve görme engellilere yönelik umre ödüllü bilgi yarışması için başvurular, 28 Ekim'e kadar il müftülüklerine yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından Kur'an kurslarında şu an eğitim gören veya önceki yıllarda eğitim görmüş işitme ve görme engelli öğrencilere yönelik "İşitme ve Görme Engelliler Arası Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması" düzenlenecek.

Görme ve işitme engellilerin dini bilgilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim'i okumaya teşvik etmek, inanç esasları ve Siyer-i Nebi konularında bilgilerini artırmak için düzenlenen yarışmaya başvurular, 28 Ekim'e kadar il müftülüklerine yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında eğitim görmüş veya halihazırda bu kurslarda eğitime devam eden yüzde 55 ve üzeri işitme engelli ya da yüzde 61 ve üzeri görme engelli kursiyerler katılabilecek. Yarışmaya 12 yaşından büyük, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmayan, önceki yıllarda düzenlenen yarışmaların herhangi birinde ödül kazanarak umreye gitmemiş engelliler girebilecek. Yarışma, 30-31 Ekim'de il müftülüklerince gerçekleştirilecek.

Görme engelliler Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezber ve temel dini bilgiler, işitme engelliler ise Kur'an-ı Kerim okuma, ezber ve temel dini bilgiler alanlarında yarışacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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