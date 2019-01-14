Son Dakika Haberleri: Engellileri Anlamak İçin Gözleri Kapalı Yürüdüler

Engellileri Anlamak İçin Gözleri Kapalı Yürüdüler

10 dakika önce

AK Parti Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları üyeleri, görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek için gözlerine bandaj takarak yürüdü.

Engellileri Anlamak İçin Gözleri Kapalı Yürüdüler, System.String[]
AK Parti Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları üyeleri, görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek için gözlerine bandaj takarak yürüdü.

AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığında bir araya gelen gönüllüler, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, gözlerine siyah bandaj takarak yürüdükleri yaya yolunda, görme engellilerin sıkıntılarına dikkati çekmek istedi.

Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serdar Duran, görme engelli vatandaşların ne hissettiğini anlamaya ve onlarla empati kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Duran, görme engellilerin hayatta birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görme engeli, doğuştan gelebileceği gibi daha sonra hastalık ya da kazalar sonucu da oluşabilir. Bir gün bizim de başımıza gelebileceğinin farkında olarak görme engelli bireylerin hayatlarına bir engel de biz olmamak için sorunlara dikkati çekmemiz gerektiğinin farkına varmalıyız."

Duran, gözleri kapalı yürümenin çok zor olduğunu vurgulayarak, "Yürürken az da olsa görmemize rağmen çok zordu. Görme engellileri anlamak mümkün değil. Gözlerimize taktığımız bandajların arkasından biraz görmemize rağmen çok zorlandık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Zeytinburnu, Güncel
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